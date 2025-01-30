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Хинштейн предложил возвращать землю жителям курского приграничья, потерявшим жилье

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн внес проект регионального закона, позволяющий жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья, вернуть свои земельные участки

"(...) Сначала – в безвозмездное пользование, а затем – в собственность. (...) Не раз озвучивал свою позицию: земля должна оставаться за гражданами, даже если сейчас они выбрали другое жилье взамен утраченного и реализовали сертификат", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду вечером.

Хинштейн напомнил, что в соответствии с действующими федеральными нормами, после получения и реализации сертификата у собственника изымают ранее принадлежавший ему земельный участок вместе с разрушенным домом в пользу государства.

"Наш законопроект вводит новый механизм: приобретя новое жилье за счет сертификата, человек вправе получить свой бывший участок в безвозмездную собственность под строительство. В течение шести лет он должен построить здесь дом, а после его ввода – бесплатно оформляет участок в собственность. Если этого не произойдет, через шесть лет участок вернется назад государству", - добавил глава региона.

По его мнению, если землю передавать в собственность сразу, то есть риск того, что многие участки останутся неосвоенными.

"Кроме того, с 1 марта в силу вступает новая норма Земельного кодекса, которая и так предусматривает изъятие земель под ИЖС у собственников, если в течение трех лет они не начали его освоение. В этом смысле наша инициатива полностью соответствует духу и букве федерального законодательства", - отметил Хинштейн.

Он подчеркнул, что рассчитывает на оперативное рассмотрение инициативы депутатами и ее поддержку. "Речь идет об острейшей проблеме, волнующей десятки тысяч курян. Да и для кого в таком случае мы будем восстанавливать разрушенную врагом инфраструктуру, если люди не вернутся на родную землю?", - написал врио губернатора.

Ближайшее заседание Курской областной думы намечено на 6 февраля.

Александр Хинштейн Курская область
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