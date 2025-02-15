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Более 1,9 тыс. человек вошли в реестр пропавших в курском приграничье

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Список людей из приграничных районов, с которыми была утеряна связь в связи с оперативной обстановкой, создали в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"В уточненный реестр внесено чуть более 1,9 тыс. фамилий. Это люди, которые находились в списках из 12 официальных и неофициальных источников (куда обращались их родственники). Все данные были тщательно выверены и верифицированы при участии волонтеров и самих родственников пропавших людей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, теперь все числящиеся в реестре, будут находится в официальном розыске.

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"Ранее УМВД отталкивалось только от заявлений родственников, но далеко не все из них официально обращались в полицию. Теперь мы выработали иной алгоритм: после получения информации об исчезнувшем человеке, заявление на розыск направляют районные власти", - пояснил врио губернатора.

Реестр будет размещен на сайте областного правительства на следующей неделе.

"Каждый, кто пожелает узнать о судьбе близкого человека, сможет ввести его данные в строку поиска и получить нужные сведения: находится ли он в розыске или, возможно, уже найден. Если данные о человеке отсутствуют, то система предложит перейти по гиперссылке в УМВД, чтобы узнать, как оформить заявление на розыск. Те, кто владеют дополнительной информацией о местонахождении людей, смогут также ее предоставить", - уточнил Хинштейн.

Курская область Александр Хинштейн приграничье боевые действия реестр
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