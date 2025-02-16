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Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 февраля

Телефонный разговор Лаврова и Рубио, Макрон созывает встречу лидеров ЕС, реестр пропавших в курском приграничье

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Кратка сводка событий, произошедших к утру:

- МИД РФ сообщил о телефонном разговоре Сергея Лаврова и Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств России и США обозначили обоюдный настрой на взаимодействие по международной тематике, включая урегулирование конфликта на Украине. Стороны договорились продолжить контакты, в том числе для подготовки встречи российского и американского президентов. Лавров и Рубио также условились поддерживать канал связи для снятия экономических барьеров.

- Украину не пригласили на переговоры США и РФ в Саудовской Аравии, сообщила журналистка Fox News Нана Саджайя. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу американских и российских представителей в Эр-Рияде на следующей неделе.

- Рубио заверил украинского коллегу Андрея Сибигу, что Киев станет участником переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

- Президент Франции Эммануэль Макрон созывает встречу лидеров стран ЕС для обсуждения отношений с Трампом. Во встрече примет участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который "надеется стать связующим звеном между Европой и США", пишет The Telegraph.

- Более 1,9 тыс. человек включены в реестр пропавших в курском приграничье. "Это люди, которые находились в списках из 12 официальных и неофициальных источников (куда обращались их родственники). Все данные были тщательно выверены и верифицированы", - сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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