Еще один участок федеральной трассы закрыт в Башкирии из-за сильной метели

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ограничение движения для автотранспорта введено на 85-километровом участке федеральной трассы Р-240 Уфа-Оренбург в Башкирии, сообщает региональное МЧС в воскресенье.

"Введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта, на трассе Р-240 Уфа - Оренбург с 27 по 112 (Аургазинский, Уфимский, Кармаскалинский, Стерлитамакский районы) в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении ведомства.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 17:00 (местное).

Ранее сообщалось о временном введении ограничении для машин со 112 км по 280 км в Стерлитамакском и Куюргазинском районах Башкирии.

Сейчас в регионе наблюдается низовая метель, сильный ветер, порывы которого достигают 22 м/с.