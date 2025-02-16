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Массовое ДТП произошло на федеральной трассе "Уфа-Оренбург" в Башкирии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Авария с участием четырнадцати машин произошла на федеральной дороге Р-240 в Аургазинском районе Башкирии, сообщает региональное МЧС в воскресенье.

"Вблизи населенного пункта Новый Кальчир в Аургазинском районе, на 74 километре произошло массовое ДТП с участием 14 автотранспортных средств", - говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП погибших нет, пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок.

Все пострадавшие доставляются в лечебные учреждения.

На месте находятся медики, сотрудники Госавтоинспекции, также следует подвижный пункт обогрева на базе КАМАЗ (со снегоходом), отметили в региональном МЧС.

Движение организовано по одной полосе.

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале написал, что "четыре автомобильные аварии зарегистрированы на протяжении одного километра на 74 км автодороги Уфа-Оренбург. Здесь столкнулись попутно порядка 20 автомобилей. Движение в направлении Уфы затруднено."

Башкирия Уфа Оренбург
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