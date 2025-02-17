В реестр кредиторов Блиновской включат задолженность на 1,2 млрд рублей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) в лице ИФНС России №6 о включении в реестр кредиторов блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской задолженности в размере 1,2 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, заявление налогового органа было подано 27 ноября 2024 года.

Между тем суд 22 января 2025 года включил в реестр кредиторов Блиновской требование ВТБ в размере 268,9 млн рублей.

Сбербанк в конце декабря 2024 года подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской 7,6 млн рублей. В нем банк просит суд признать свое требование, вытекающее из кредитного договора и договора поручительства, заключенных 25 мая 2023 года, "общим обязательством супругов Блиновских".

15 января 2025 года Сбербанк подал еще одно требование к Блиновской - на 12,7 млн рублей.

Заявление блогера о собственном банкротстве поступило в суд 31 мая 2024 года.

Арбитражный суд Москвы 13 ноября признал Блиновскую банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества. 4 февраля 2025 года апелляционный суд поддержал банкротство ИП.

Как сообщалось ранее, ИФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением ИФНС, Блиновская обратилась в суд с иском. Однако суд 2 апреля отказал в его удовлетворении. Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня и Арбитражный суд Московского округа 10 октября отклонили жалобу Блиновской на решение суда первой инстанции. Она подала жалобу в Верховный суд РФ, но 31 января 2025 года он ей отказал в пересмотре дела.

Иск был подан 26 декабря 2023 года.