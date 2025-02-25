Суд арестовал денежные средства мужа Елены Блиновской

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 24 февраля арестовал денежные средства Алексея Блиновского - супруга блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской в размере 1,4 млрд рублей.

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что по заявлению Марии Ознобихиной, которая является финансовым управляющим Блиновской, арест наложен на денежные средства за исключением "средств в размере величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту проживания для Блиновского и его четырех несовершеннолетних детей".

Суд также арестовал принадлежащие Блиновскому земельные участки, здания и машино-места в Адыгее, Костромской области, Крыму и Москве.

Суд запретил собственнику и соответствующим организациям производить регистрационные действия с имуществом.

До этого, 14 февраля, суд по ходатайству финуправляющего арестовал принадлежащие Елене Блиновской земельные участки в Московской области и Крыму, автомобили и здания.

Арбитражный суд Москвы 22 января 2025 года включил в реестр кредиторов Блиновской требование ВТБ в размере 268,9 млн рублей.

7 февраля суд удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) в лице ИФНС России №6 о включении в реестр кредиторов Елены Блиновской задолженности в размере 1,2 млрд рублей.

Сбербанк в конце декабря 2024 года подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской 7,6 млн рублей. В нем банк просит суд признать свое требование, вытекающее из кредитного договора и договора поручительства, заключенных 25 мая 2023 года, "общим обязательством супругов Блиновских".

15 января 2025 года Сбербанк подал еще одно требование к Блиновской - на 12,7 млн рублей.

Заявление блогера о собственном банкротстве поступило в суд 31 мая 2024 года.

Арбитражный суд Москвы 13 ноября признал Блиновскую банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества. 4 февраля 2025 года апелляционный суд поддержал банкротство ИП.

Как сообщалось ранее, ИФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением ИФНС, Блиновская обратилась в суд с иском. Однако суд 2 апреля отказал в его удовлетворении. Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня и Арбитражный суд Московского округа 10 октября отклонили жалобу Блиновской на решение суда первой инстанции. Она подала жалобу в Верховный суд РФ, но 31 января 2025 года он отказал ей в пересмотре дела.

Дело Блиновской

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Мужу Блиновской, как сообщалось ранее, "окончательно предъявлено обвинение в легализации преступных доходов, а также в пособничестве уклонению от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 198 УК РФ"). Уголовное дело в отношении Блиновского выделено в отдельное производство.