Поиск

Апелляция поддержала признание банкротом Елены Блиновской

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник поддержал решение Арбитражного суда Москвы о признании блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской банкротом, следует из картотеки суда.

Блиновская 31 мая 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Суд 13 ноября его удовлетворил, признал ее банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества. Не согласившись с этим, она подала апелляционную жалобу.

Как сообщалось ранее, Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

ЭкономикаВС РФ отказал Блиновской в пересмотре дела о доначислении ей более 1 млрд руб/ налоговВС РФ отказал Блиновской в пересмотре дела о доначислении ей более 1 млрд руб/ налоговЧитать подробнее

Не согласившись с решением налогового органа, Блиновская 26 декабря 2023 года обратилась в суд с иском. Однако суд первой инстанции 2 апреля 2024 года отказал в его удовлетворении. Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня и Арбитражный суд Московского округа 10 октября отклонили жалобу Блиновской на решение суда первой инстанции.

В декабре блогер подала жалобу в Верховный суд РФ, 31 января 2025 года она была оставлена без удовлетворения.

Между тем ВТБ 25 ноября 2024 года подал в суд требование к Блиновской почти на 270 млн рублей.

27 ноября ИФНС России №6 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской задолженности в размере 1,2 млрд рублей.

Сбербанк в конце декабря 2024 года подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской 7,6 млн рублей. В нем банк просит суд признать свое требование, вытекающее из кредитного договора и договора поручительства, заключенных 25 мая 2023 года, "общим обязательством супругов Блиновских".

15 января 2025 года Сбербанк подал еще одно требование к Блиновской - на 12,7 млн рублей.

Блиновская - российский блогер, создатель марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО.

Арбитражный суд Москвы Сбербанк Елена Блиновская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двое украинских военных получили в России сроки по делу о теракте в Курской области

Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы

Песков назвал коммерческим предложением слова Трампа о помощи Киеву в обмен на редкоземельные ресурсы

Посол Ирана в РФ заявил, что Москва и Тегеран не нуждаются в SWIFT

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Производство российской сельхозтехники в 2024 году упало на 12,5%

Над Азовским морем сбита украинская ракета большой дальности

Что произошло за день: понедельник, 3 февраля

Замглавы Минэнерго Мочальников освобожден от должности по собственной просьбе

Путин отдал поручения, направленные на улучшение деятельности по защите животных

Путин отдал поручения, направленные на улучшение деятельности по защите животных

Минпромторгу предложили запретить закупку импортного оборудования при наличии российского

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5802 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне31 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау81 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе323 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });