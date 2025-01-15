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Чехия получит возможность отказаться от нефти из "Дружбы" в середине года

Завершены основные работы по расширению пропускной способности нефтепровода TAL

Чехия получит возможность отказаться от нефти из "Дружбы" в середине года
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Завершены основные технические работы по модернизации нефтепровода TAL для увеличения его пропускной способности завершены, сообщает чешский трубопроводный оператор Mero. Модернизация даст Чехии возможность отказаться от российской нефти.

"В ближайшие месяцы Mero CR в сотрудничестве с консорциумом TAL завершит эксплуатационные испытания и сертификацию новой системы. Судя по всему, Чехия откажется от российской нефти и будет полностью обеспечена нефтью по западному маршруту трубопроводов IKL и TAL уже в середине этого года", - говорится в сообщении.

Проект TAL-PLUS нацелен на увеличение поставок нефти в Чехию на 4 млн тонн в год с 2025 года. Инвестиции Mero для реализации проекта оцениваются в 1,6 млрд чешских крон (около $70 млн - ИФ). Работы, связанные с расширением пропускной способности TAL, коснулись объектов в четырех странах - Италии, Австрии, Германии и Чехии.

Трубопровод напрямую связан с инфраструктурой Mero в Фобурге (Бавария), откуда нефть транспортируется в Чехию по трубопроводу IKL. По западному маршруту этих двух нефтепроводов Чехия будет получать до 8 млн тонн сырья в год, что полностью покроет потребности НПЗ страны.

Крупнейшие акционеры консорциума TAL - OMV (32%) и Shell (19%), также в числе совладельцев еще несколько международных игроков.

OMV Shell Чехия TAL Mero CR Дружба
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