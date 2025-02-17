СКР проверит сообщения об угрозах россиянам в Абхазии в ходе выборов в республике

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) проведет проверку сообщений СМИ об угрозах россиянам в Абхазии в ходе досрочных выборов президента республики, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"С учетом положений действующего законодательства председатель СКР поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По ее словам, ряд СМИ сообщил, что "лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, имеющих, в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы".

"При этом высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности", - сказала Петренко.

Она отметила, что в соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ "иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина РФ".

15 февраля в Абхазии прошли досрочные выборы президента республики, по итогам которых вице-президент Бадра Гунба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба прошли во второй тур, который назначен на 1 марта.