Проведение второго тура выборов президента Абхазии ожидается 1 марта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Второй тур досрочных президентских выборов в Абхазии, как ожидается, пройдет 1 марта.

"По предварительным данным, второй тур выборов президента Абхазии пройдет 1 марта. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура", - сообщил на брифинге глава ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.

По его словам, за Гунбу проголосовали 45 817 избирателей (46,38%) , за Ардзинбу - 36 476 (36,92%).

Маршан поблагодарил ЦИК РФ за помощь в организации избирательного процесса на территории России - в Москве и Черкесске. "Выражаю благодарность нашим российским коллегам, они в организационно-техническом плане создали нам все условия, чтобы абхазская комиссия могла предоставить возможность гражданам Абхазии, проголосовать на участках в Москве и Черкесске", - сказал он.

Глава ЦИК Абхазии подтвердил, что и во втором туре выборов главы республики будут организованы избирательные участки в этих же городах.