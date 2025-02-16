Во втором туре президентских выборов в Абхазии примут участие Гунба и Ардзинба

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Кандидаты в президенты Абхазии Бадра Гунба и Адгур Ардзинба примут участие во втором туре выборов главы республики, который пройдет в течение двух недель, сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан.

Он огласил предварительные итоги выборов 15 февраля.

По результатам первого тура, вице-президент республики Бадра Гунба набрал 46,38%, экс-министр экономики Адгур Ардзинба - 36,92%, бывший председатель Контрольной палаты Роберт Аршба - 7,53%, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц - 4,04%, председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал - 0,91%.

В списки для голосования было внесено 134 500 человек.

По словам Маршана, всего проголосовали 99 тыс. граждан республики, явка избирателей составила 69%.

Маршан отметил, что в Центризбирком не поступало жалоб на серьезные нарушения, способные повлиять на результаты голосования.

Глава ЦИК напомнил, что в соответствии с абхазским законодательством, во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50%). Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату и числу голосов поданных "против всех".

Если "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то, независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.