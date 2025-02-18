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Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла на 7,7%

COVID-19 - снизилась на 8,3%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросло более чем на 7% по сравнению с предыдущей неделей; показатель заболеваемости COVID-19 за аналогичный период снизился на 8,3%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 932 тыс.", - говорится в сообщении.

Превышение среднероссийского показателя, по данным ведомства, отмечено в 49 регионах страны. В 30 субъектах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.

"За последние четыре недели наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок, при этом преобладают вирусы гриппа A(H1N1) и B. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы", - уточнили в ведомстве.

На прошлой неделе число заболевших ОРВИ в РФ за семь дней выросло почти на 13,7%, рост заболеваемости отмечается шестую неделю подряд.

"Также по итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрировано 6,5 тыс. COVID-19, что на 8,3% ниже, чем на прошлой неделе.", - сообщили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе сообщалось о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией почти на 10,4%, снижение отмечается четвертую неделю подряд.

В целях профилактики распространения респираторных инфекций, по данным Роспотребнадзора, в России закрыто 267 школ в 34 регионах и 87 детских дошкольных учреждений в 26 регионах, также закрыто восемь школ-интернатов. Частично закрыто 6 тыс. 252 класса и 1 тыс. 898 групп дошкольников, а также 44 группы в школах-интернатах и 63 группы в профессионально-технических училищах.

Роспотребнадзор COVID-19
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