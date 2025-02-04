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Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа

Цены на яйца в США бьют рекорды из-за птичьего гриппа
Фото: Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в США бьют рекорд за рекордом, поскольку птичий грипп распространяется по стране, пишут местные СМИ.

Упаковка из двенадцати яиц в ряде регионов страны стоит уже больше $7. При этом дефицит яиц испытывают как магазины, так и предприятия общественного питания.

Средняя цена за упаковку яиц выросла более чем на 50% за последний год, и темпы подъема, по-видимому, ускорились с момента проведения президентских выборов в ноябре, отмечает CNBC. На неделе, закончившейся 18 января, дюжина яиц стоила $5,29 по сравнению с чуть выше $3,5 в феврале прошлого года, по данным исследовательской группы NIQ.

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Главной причиной скачка цен, по словам экономистов и аналитиков, является высокозаразный птичий грипп, который косит популяцию кур и сокращает поставки яиц, а также высокий потребительский спрос на них, типичный для зимнего праздничного сезона.

По данным министерства сельского хозяйства США, с декабря из-за вспышки птичьего гриппа в стране было потеряно или забито более 13 млн кур.

"Птичий грипп влияет на птицеводческие фермы и вызывает дефицит в стране, но это не должно быть оправданием для предприятий, чтобы резко поднять цены", - заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

По данным фермерской группы United Egg Producers, с начала вспышки птичьего гриппа в 2022 году около 104 млн несушек погибли, из них 29 млн - с октября прошлого года, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, такие препараты, как Ozempic, разработанные для лечения диабета, но широко используемые для снижения веса, повышают спрос на яйца как источник белка, отмечает вице-президент по стратегии на рынке продуктов питания в Северной Америке RELEX Solutions Аманда Орен.

Дюжина крупных яиц на Среднем Западе теперь стоит в среднем $7,08 оптом, что примерно в семь раз больше цены всего два года назад, по данным Минсельхоза.

В Нью-Йорке цены поднялись до $11,99 за упаковку яиц от кур, не содержащихся в клетках, в магазинах Whole Foods Inc. Причем в некоторых торговых точках этой сети установлен лимит на покупку - не более трех коробок. В выходные полки холодильников ShopRite в Бруклине были почти полностью пусты, оставшиеся запасы стоили около $1 за яйцо. В Чикаго продуктовые магазины, включая Aldi, Fresh Thyme и Mariano's (принадлежит Kroger Co.), ограничили покупки двумя коробками яиц.

США
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