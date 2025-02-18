Россия и Иран почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Иран почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах во взаимной торговле, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на III Каспийском экономическом форуме в Тегеране.

"Особое внимание мы удаляем использованию национальных валют во взаимных расчетах. В Евразийском экономическом союзе их доля свыше 92%. Практически полностью на расчеты в национальных валютах перешли Россия и Иран с использованием собственных систем передачи финансовых и банковских сообщений", - сказал он.

Создание независимой платежной инфраструктуры России и Ирана и переход на нацвалюты во взаимных расчетах предусмотрены заключенным в январе 2024 года договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран.

Оверчук отметил, что Россия "основные перспективы торгово-экономического сотрудничества с Ираном связывает с такими сферами как энергетика, автомобиле- и авиастроение, судостроение, фармацевтика, развитие транспортной инфраструктуры".

О соглашении о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, подписанном в декабре 2023 года и до настоящего момента не вступившем в силу, Оверчук заявил: "Мы ожидаем завершения внутригосударственных процедур в Иране для того, чтобы обеспечить силу этого соглашения".

Он напомнил, что Иран недавно присоединился к ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя (этот статус позволяет получать документы и участвовать в открытых заседаниях органов управления союза). Оверчук предложил другим странам Каспийской пятерки также проанализировать сближение с ЕАЭС.