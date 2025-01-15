Договор с Ираном о стратегическом партнерстве станет основой для отраслевых соглашений

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном позволит впоследствии заключать соглашения для решения более узконаправленных задач, заявил IRNA пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается следующих возможных шагов России и Ирана по развитию отношений, то следует ожидать заключения отраслевых соглашений практической направленности с опорой на правовой фундамент, который будет сформирован новым межгосударственным стратегическим договором", - сказал он.

По его словам, в Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном войдут положения, которые продемонстрируют все многообразие и многоплановость российско-иранских отношений.

"Соглашение будет охватывать весь комплекс многоплановых российско-иранских связей: от укрепления сотрудничества в военно-политическом и торгово-экономическом измерении до развития двусторонних отношений в научной, образовательной и культурно-гуманитарной областях", - пояснил Песков.

Песков добавил, что договор будет отвечать "чаяниям народов двух дружественных соседних государств - России и Ирана, взаимодействие между которыми не направлено против чьих-либо интересов".

Кроме того, комментируя предположения о возможной связи даты подписания договора 17 января с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа 20 января, Песков отметил, что "многочисленные спекуляции на тему выбора даты подписания большого Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (...) вызывают лишь улыбку".

"В целом вступление в должность очередного американского президента - это мероприятие, которое может представлять для некоторых определенный интерес, в первую очередь - для граждан США, но никак не влиять на характер испытанного временем российско-иранского сотрудничества. Поэтому увязка с грядущим историческим событием, а именно - с логическим завершением двухлетней кропотливой работы над документом, который ознаменует выход российско-иранских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, едва ли уместна", - подчеркнул Песков.

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана пройдут 17 января в Кремле. Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами Песков ранее назвал очень важной составляющей предстоящего визита.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи подчеркнул, что договор между Ираном и Россией не направлен против какой-либо третьей страны и не носит военный характер.