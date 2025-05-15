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Соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС и Ирана вступило в силу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Полноформатное соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном вступает в силу с 15 мая 2025 года. Как сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук, таможенно-тарифные преференции охватят более 93,7% российского экспорта.

"Средний размер ставки ввозной таможенной пошлины, применяемой Ираном в отношении товаров российского экспорта, снижается с 16,7% до 5,2%. На значительное число товаров, в том числе электроаппаратуру, черные металлы, сахар, мясо крупного рогатого скота пошлины обнуляются. Это открывает нашим экспортерам возможности поставлять в Иран товары, экспорт которых до настоящего времени не был конкурентным", - прокомментировал замглавы правительства РФ вступление соглашения в силу.

"Даже при существующем объеме взаимной торговли экономия на уплате ввозных таможенных пошлин для российских экспортеров составит до $300 млн", - передала пресс-служба его слова.

Как отметил Оверчук, наибольшие выгоды получат экспортеры проката и железорудного сырья, металлоконструкций и изделий из металлов, труб, цветные металлов, бумаги, радиолокационной аппаратуры. В сельскохозяйственном секторе преимущества от либерализации торговли ожидаются при экспорте зерновых, подсолнечного, соевого и рапсового масла, а также семян подсолнечника.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что "в течение последних десятилетий Иран защищал свой рынок, стимулируя развитие собственных компетенций внутри страны, и впервые в своей истории пошел на открытие своего рынка для товаров из третьих стран".

Он также высказал уверенность, что действие соглашения будет способствовать росту загрузки международного транспортного коридора "Север - Юг".

Полноформатное соглашение должно заместить временное, которое было заключено 17 мая 2018 года и действует с 27 октября 2019 года. В декабре 2023 года страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) и Иран подписали полноформатное торговое соглашение, до начала текущего года документ проходил процесс ратификации. По ранее приводившимся оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), соглашение позволит ЕАЭС и Ирану "в обозримой перспективе" довести взаимный товарооборот до $12 млрд, увеличив показатель примерно вдвое по сравнению с текущими объемами. При текущем объеме экспорта поставщики из стран ЕАЭС будут экономить примерно $380 млн ежегодно, приводил ранее оценки министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев.

ЕАЭС Иран
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