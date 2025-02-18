Россия рассмотрит вопрос о создании логистического хаба в Иране после 2027 года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Создание Россией транспортно-логистических хаба на территории Ирана в прибрежной зоне планируется после 2027 года, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов.

Комментируя возможное место размещения будущего хаба, Чекушов отметил, что "сейчас пока говорить об этом рано".

"Мы смотрели с коллегами разные варианты, в том, числе, в Бендер-Аббасе, но пока конкретных проектов нет, потому что это комплексная задача, которая в целом зависит от запуска коридора "Север-Юг". Просто так ставить хаб сегодня лишено смысла: нужен грузопоток, ж/д инфраструктура, маршрутная сеть и так далее", - пояснил замглавы Минпромторга.

Создание российской индустриальной и логистической инфраструктуры за рубежом предусмотрено обновленным нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", реализация которого началась в 2025 году.