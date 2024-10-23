Путин проведет в Казани двусторонние встречи с президентами Ирана и Турции

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани продолжит серию двусторонних встреч, в том числе, побеседует в среду с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Эрдоганом.

"После заседания в узком и расширенном форматах (саммита БРИКС - ИФ) пройдёт беседа нашего президента с президентом республики Иран Масудом Пезешкианом, затем, ориентировочно на 17:00, запланирована беседа с президентом Турецкой республики Реджепом Эрдоганом", - сказал перед саммитом журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В пресс-службе президента РФ в преддверие переговоров с Пезешкианом отметили интенсивность развития российско-иранских отношений в настоящий период.

"Их выход на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства отражен в проекте нового "базового" межгосударственного договора, который имеется в виду торжественно подписать в рамках отдельного полномасштабного визита в Россию президента Ирана", - сообщили в пресс-службе.

Что касается встречи Путина с Эрдоганом, то на этих переговорах, рассказали в пресс-службе, будут, в частности, обсуждаться перспективы развития торгово-экономических связей, объем которых в 2023 году составил $55,4 млрд.

"Эффективное взаимодействие налажено с турецкими партнерами в газовой сфере. Стабильно функционируют трубопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток" по дну Черного моря. В рамках встречи в Казани главы государств затронут также проект создания международного газового "хаба" на территории Турции", - сообщили в пресс-службе.