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Пезешкиан заявил, что совместные проекты помогут Ирану и РФ противостоять санкциям

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Реализация Ираном и Россией совместных проектов может помочь обеим странам успешно бороться с западными санкциями, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы считаем, что если важные совместные проекты между Ираном и Россией будут реализованы, они создадут значительный потенциал для обоих государств по противодействию жестоким санкциям", - приводит слова Пезешкиана агентство ИРНА.

По мнению иранского президента, развитие иранско-российского сотрудничества "не только послужит интересам обеих стран, но и поспособствует устойчивому развитию, экономическому росту и интеграции в регионе".

В частности, Пезешкиан подчеркнул, что соглашение о "превращении Ирана в региональный транзитный и газовый хаб является ярким примером сотрудничества между Тегераном и Москвой".

Кроме того, как отметил иранский президент, региональное сотрудничество в рамках международных организаций, таких как БРИКС и ШОС, "укрепляет независимые государства, в том числе Иран, Россию и Китай, и их усилия по противостоянию односторонним действиям США".

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, как сообщалось, передал Пезешкиану теплые пожелания от российского коллеги Владимира Путина и отметил большие перспективы развития российско-иранских отношений в различных сферах.

"Позвольте передать вам, а также верховному лидеру Ирана господину Хаменеи самые теплые слова от президента РФ Владимира Путина. (...) Несмотря на то, что за семь месяцев наш товарооборот увеличился на 6,5%, я считаю, что есть огромный потенциал для расширения сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, в сфере промышленности, торговых отношений и, естественно, культурно-гуманитарных отношений между Россией и Ираном", - сказал Мишустин.

Ранее в понедельник Мишустин провел переговоры с вице-президентом Ирана, на которых им, по словам российского премьера, удалось обсудить весь комплекс вопросов, интересующих обе стороны.

Мишустин отдельно отметил, что в ходе этих переговоров были рассмотрены возможности использования Ирана в качестве транспортного хаба.

Иран РФ Масуд Пезешкиан
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