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Россия и США договорились о формировании процесса украинского регулирования

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия и США согласовали, что в ближайшее время будет запущен процесс украинского урегулирования, заявил на пресс-конференции после переговоров в Эр-Рияде глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию", - сказал он.

По словам министра, американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы.

"Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент Путин сказал президенту Трампу, обозначим нашего участника этого процесса", - отметил Лавров.

Ранее в этот день участвовавший в переговорах помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что стороны договорились, что команды переговорщиков по Украине "в свое время вступят в контакты". "Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих и потом, наверное, работа пойдет", - добавил он.

США Трамп Юрий Ушаков Украина МИД
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