Ушаков сообщил о договоренности, что переговорщики РФ и США вступят в контакт по Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В ходе переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде была затронута украинская проблематика, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, мы обсуждали (эту тему - ИФ) и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты", - сказал Ушаков в интервью Первому каналу.

Так он ответил на вопрос о том, касались ли стороны в ходе переговоров в Эр-Рияде украинской проблематики.

У Ушакова уточнили, когда, как он считает, наступит это время.

"Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих и потом, наверное, работа пойдет", - сказал он.