Россия и США договорились налаживать диалог по возобновлению сотрудничества в экономике

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Делегации России и США на встрече в Эр-Рияде договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в российском МИД.

"Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес", - говорится в коммюнике.

В нем отмечается, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений. В частности, стороны условились о скорейшем назначении послов и начале консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств "по устранению ограничений на деятельность диппредставительств двух стран", сообщили на Смоленской площади.

Кроме того, делегации обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

"Подтвержден обоюдный настрой на урегулирование конфликта. С российской стороны подчеркнута необходимость устранения его первопричин, создания условий для прочного и долгосрочного мира, обеспечения безопасности и законных интересов всех стран региона. Достигнута договоренность продолжить совместную работу на этом направлении по линии спецпредставителей, которые будут определены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Переговоры российской и американской делегаций проходили в Эр-Рияде во вторник. После них глава МИД Сергей Лавров заявил, что разговор с представителями США получился полезным, сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга.