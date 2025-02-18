Поиск

Россия и США договорились налаживать диалог по возобновлению сотрудничества в экономике

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Делегации России и США на встрече в Эр-Рияде договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в российском МИД.

"Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес", - говорится в коммюнике.

В нем отмечается, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений. В частности, стороны условились о скорейшем назначении послов и начале консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств "по устранению ограничений на деятельность диппредставительств двух стран", сообщили на Смоленской площади.

Кроме того, делегации обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

"Подтвержден обоюдный настрой на урегулирование конфликта. С российской стороны подчеркнута необходимость устранения его первопричин, создания условий для прочного и долгосрочного мира, обеспечения безопасности и законных интересов всех стран региона. Достигнута договоренность продолжить совместную работу на этом направлении по линии спецпредставителей, которые будут определены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Переговоры российской и американской делегаций проходили в Эр-Рияде во вторник. После них глава МИД Сергей Лавров заявил, что разговор с представителями США получился полезным, сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга.

МИД США Сергей Лавров Эр-Рияд Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РЖД будут обнулять персональные карты лояльности за хулиганство

Глава МИД РФ не видел сообщений о трехступенчатом плане украинского урегулирования

РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов

СКР завел дело о теракте по факту атаки дронов на НПС в Краснодарском крае

Журналист Fox News сообщила о трехступенчатом плане США и России по Украине

Дмитриев отметил, что РФ и США ждет долгий путь по исправлению ошибок администрации Байдена

Дмитриев отметил, что РФ и США ждет долгий путь по исправлению ошибок администрации Байдена

Рособрнадзор предложил установить "тройку" как проходной балл на экзамене для детей мигрантов по русскому

Разлив мазута в Керченском проливе

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Дмитриев заявил о позитивном настрое перед встречей делегаций РФ и США в Эр-Рияде

Дума приняла закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года

Дума приняла закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });