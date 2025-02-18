Рубио заявил, что все стороны должны участвовать в украинском урегулировании

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что всем сторонам, вовлеченным в ситуацию по Украине, нужно принять участие в урегулировании, в том числе и Евросоюзу.

"Все, кто вовлечен в конфликт, должен быть на переговорах", - приводит Bloomberg слова Рубио после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии.

"В какой-то момент ЕС нужно быть за столом переговоров", - пояснил госсекретарь.

Рубио отметил, что цель переговорного процесса - завершить конфликт "честным, прочным путем". Он добавил, что переговорщики США и РФ продолжат взаимодействие по этой теме.

Российскую сторону в Эр-Рияде представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В делегацию США входят госсекретарь Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.