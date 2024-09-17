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Глава атомной организации Ирана провел переговоры с представителями РФ, Венгрии и Норвегии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами на полях Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене встретился с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, сообщает во вторник агентство ИРНА.

По словам Эслами, на встрече обсуждалось сотрудничество в атомной энергетике в мирных целях, а также вопросы, связанные со строительством второго и третьего энергоблоков АЭС Бушер.

Глава ОАЭИ добавил, что также провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Кроме того, он сообщил, что встретился с замглавы МИД Норвегии Андреасом Моцфельдтом Кравиком. Эслами указал, что они согласились с тем, что "западные страны должны выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

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В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Джо Байден, сменивший Трампа, заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в соглашение. Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, однако они были приостановлены без конкретного результата.

Иран РФ Венгрия Норвегия
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