В России репродуктивное здоровье в 2024 году проверили у 7 млн человек

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошло 7 млн человек, в результате удалось выявить более 230 тысяч заболеваний репродуктивной системы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"За прошлый год такую диспансеризацию, такую оценку репродуктивного потенциала прошло 7 млн наших граждан, из них 2,6 млн мужчин и 4,1 млн женщин и также некоторые другие категории других возрастов", - сказала Голикова.

По ее данным, было выявлено свыше 230 тысяч заболеваний репродуктивной системы, влияющих на возможность иметь детей.

Для них было организовано соответствующее лечение, включая процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). У 1200 женщин, прошедших ЭКО, наступила беременность, сообщила вице-премьер.

Диспансеризация граждан в возрасте от 18 до 49 лет по оценке репродуктивного здоровья была начата в 2024 году.