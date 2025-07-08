В России за пять лет количество процедур ЭКО выросло на 27%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что количество процедур ЭКО за пять лет в РФ выросло на 27% - до почти 109 тысяч, отметила, что в прошлом году после процедуры родились более 32 тыс. детей.

"Мы повышаем доступность экстракорпорального оплодотворения. За последние пять лет количество процедур ЭКО у нас увеличилось на 27% - до почти 109 тысяч. В 2024 году после ЭКО родилось чуть более 32 тысяч детей", - сказала Голикова на встрече с депутатами КПРФ.