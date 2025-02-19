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"Ижавиа" изменила расписание из-за ограничений в аэропорту Ижевска

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Ижавиа" скорректировала расписание вылета и прилета самолетов в аэропорт Ижевска 19 февраля из-за вводившихся ограничений на работу аэропорта, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылеты перенесены на более позднее время. Так, рейс 18-302 из Москвы ("Домодедово") перенесен на 12:20 (время для всех аэропортов указано местное), такой же рейс 18-306 - на 16:40, обратный рейс 18-305 из столицы Удмуртии в столицу России - на 15:20.

Самолет рейса 18-925 из Ижевска в Санкт-Петербург отправится в 14:40, обратный вылет рейсом 18-926 запланирован на 16:40.

Ранним утром в среду вводились ограничения в аэропортах Ижевска, Кирова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Ижевск Ижавиа
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