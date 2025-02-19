"ЮВТ Аэро" задержала рейс Казань-Калуга-Екатеринбург из-за плана "Ковер"

Обратный рейс отменен

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮВТ Аэро" задержала рейс Казань-Калуга-Екатеринбург из-за введенного в Казани плана "Ковер" в Казани, обратный рейс Екатеринбург-Калуга-Казань компания решила отменить, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Калуга".

По данным онлайн-табло, вылет самолета, запланированный на 14:45 по Москве, отложен до 18:40. Обратный рейс должен был вылететь в 22:15 по Москве.

Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.

По сообщениям Росавиации аэропорт Казани прекратил прием и отправку рейсов ранним утром, ограничения отменили в 8:00. За это время два самолета, летевших в Казань, сели на запасных аэродромах.