Пескова спросили, может ли Мединский стать переговорщиком с США по Украине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос назначения переговорщика с американцами по украинскому урегулированию зависит от решения президента Р Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, когда его спросили, может ли переговорщиком с российской стороны быть назначен помощник президента Владимир Мединский.

По его словам, сначала американская сторона сообщит Москве, кто будет главным переговорщиком по украинскому урегулированию с Россией.

"После того, как американская сторона даст своего человека, в зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, будет ли это кандидатура из института спецпредставителей, он ответил: "Это все будет зависеть от решения президента".