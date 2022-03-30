Мединский в среду подведет итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в среду проинформирует о результатах стамбульского раунда, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно (о чем договорились переговорщики во вторник - ИФ). Сегодня он собирается это сделать", - сказал он журналистам.

Комментируя по просьбе журналистов тот факт, что вместо планировавшихся двух дней переговоры в Стамбуле закончились в один день, представитель Кремля сказал: "Переговоры состоялись и завершились. Делегации поехали уже в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции".

"Мы говорили о возможности в такие-то и такие-то числа проведение переговоров, они состоялись вчера, и в данном случае ничего не сокращалось и не урезалось", - добавил Песков.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле

Российско-украинские переговоры в составе делегаций прошли 29 марта в Стамбуле.

По их окончании Мединский заявил, что российская сторона заявила о намерении сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине. По его словам, Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий.

Украинская сторона также предложила включить в проект договора с РФ положение о том, что спорные вопросы по Крыму и Севастополю решались бы на двусторонних переговорах, а окончательное решение принимали главы двух государств, сообщил Мединский.

В свою очередь заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров.