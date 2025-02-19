Организатор смертельного восхождения на Эльбрус получил более пяти лет колонии

Архивное фото Фото: Денис Абрамов/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии в среду вынес обвинительный приговор двум гидам и организатору восхождения на Эльбрус, где в 2021 году погибли пять альпинистов, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Организатор восхождения приговорен к 5 годам 7 месяцам колонии общего режима.

Участвовавшие в восхождении двое инструкторов-проводников получили 3 года 2 месяца и 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сказал собеседник агентства.

Организатору турпохода и гидам инкриминировали ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

23 сентября 2021 года группа из 16 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли, еще девять получили различные травмы.

Следствие установило, что для восхождения на западную вершину горы организатор привлек инструкторов-проводников, некоторые из которых не соответствовали квалификационным требованиям по альпинизму и горному туризму, а количество инструкторов было меньше необходимого.

Кроме того, организатор не оценил готовность группы к восхождению по уровню подготовки, амуницию и состояние здоровья. Также при организации турпохода не были приняты во внимание погодно-климатические особенности, которые в сентябре считаются неблагоприятными для восхождения.