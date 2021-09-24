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Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до пяти

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели сообщили о спасении 14 альпинистов, застрявших на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария), пять человек погибли.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", - сказали в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о трех погибших.

В МЧС добавили, что в 2:45 поисково-спасательная операция на горе Эльбрус полностью завершена.

Всего к работам было привлечено почти 70 человек и 16 единиц техники.

Как сообщалось, в четверг группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.

МЧС Кабардино-Балкария Эльбрус

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