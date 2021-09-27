Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, написал явку с повинной

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек, дал признательные показания во время допроса и написал явку с повинной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по КБР.

Ранее сообщалось, что организатор восхождения задержан в КБР и следователи во вторник обратятся в суд с ходатайством о его аресте.

По предварительным данным, причиной гибели людей после ухудшения погоды стало переохлаждение. 11 спасенных альпинистов были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть людей).