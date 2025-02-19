Законопроект о "возвратных" и "невозвратных" тарифах за номера в отелях прошел I чтение

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий органов государственной власти в сфере туризма в части установления видов и условий бронирования при предоставлении гостиничных услуг.

"Путешественники смогут сэкономить на проживании, если уверены в том, что их поездка состоится", - прокомментировала правительственный законопроект № 811655-8 в Telegram вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

По ее словам, основная идея законопроекта заключается в том, что туристы смогут выбирать между более низкой ценой за номер при условии отказа от отмены брони или чуть более высокой стоимостью с возможностью отмены. "Это предложение давно востребовано среди путешественников, но не все гостиницы готовы его предложить. Закон прямо не регулировал такие отношения. Теперь у номера будет разница в цене между "невозвратным" и "возвратным" тарифом", - отметила Абрамченко.

Сейчас, чтобы компенсировать убытки от частых отмен бронирований в последний момент владелец вынужден повышать цены или сокращать штат работников, добавила вице-спикер. По ее мнению, "изменения позволят владельцам отелей планировать свою деятельность, а малый бизнес получит возможность избежать банкротства".

Вместе с тем, "нужно разработать подзаконные акты, чтобы четко определить условия возврата средств в исключительных случаях", считает она.