Поиск

Законопроект о "возвратных" и "невозвратных" тарифах за номера в отелях прошел I чтение

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий органов государственной власти в сфере туризма в части установления видов и условий бронирования при предоставлении гостиничных услуг.

"Путешественники смогут сэкономить на проживании, если уверены в том, что их поездка состоится", - прокомментировала правительственный законопроект № 811655-8 в Telegram вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

По ее словам, основная идея законопроекта заключается в том, что туристы смогут выбирать между более низкой ценой за номер при условии отказа от отмены брони или чуть более высокой стоимостью с возможностью отмены. "Это предложение давно востребовано среди путешественников, но не все гостиницы готовы его предложить. Закон прямо не регулировал такие отношения. Теперь у номера будет разница в цене между "невозвратным" и "возвратным" тарифом", - отметила Абрамченко.

Сейчас, чтобы компенсировать убытки от частых отмен бронирований в последний момент владелец вынужден повышать цены или сокращать штат работников, добавила вице-спикер. По ее мнению, "изменения позволят владельцам отелей планировать свою деятельность, а малый бизнес получит возможность избежать банкротства".

Вместе с тем, "нужно разработать подзаконные акты, чтобы четко определить условия возврата средств в исключительных случаях", считает она.

Виктория Абрамченко Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мукомолы РФ предупредили о риске массового банкротства предприятий отрасли

Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне

Дума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу

Дума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу

Лавров отметил, что РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус получил более пяти лет колонии

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус получил более пяти лет колонии

Глава Минцифры допустил введение запрета на спам-обзвоны уже летом

Глава Минцифры допустил введение запрета на спам-обзвоны уже летом

Песков назвал реставрацию отношений с США главной задачей в контактах с Вашингтоном

Песков назвал реставрацию отношений с США главной задачей в контактах с Вашингтоном

ЦИК РФ определил количество избирателей в стране в 111,5 млн человек

ЦИК РФ определил количество избирателей в стране в 111,5 млн человек
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5879 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });