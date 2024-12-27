Правительство РФ одобрило законопроект о невозвратных тарифах в гостиницах

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в пятницу одобрило законопроект, который наделяет кабинет министров полномочиями вводить различные виды бронирования средств размещения, в том числе невозвратные тарифы, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Законопроект будет в ближайшее время внесен в Госдуму и планируется к рассмотрению в весеннюю сессию. При его принятии невозвратные бронирования могут быть введены наравне с возвратными уже во втором полугодии 2025 года", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, нововведение позволит туристу выбрать наиболее подходящий для себя вариант, а гостиницам – повысить загрузку и рентабельность.

"Введение невозвратных бронирований позволит максимально учесть интересы людей. При возвратном бронировании турист сможет полностью вернуть расходы на гостиницу в случае отмены путешествия. При невозвратном – получить гостиничные услуги по сниженной цене. При этом сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации", - пояснили в пресс-службе министерства.

Ранее с инициативой введения невозвратных тарифов в Минэкономразвития обращались отельеры. Она вошла в дорожную карту трансформации делового климата в туризме, которая создана на основе предложений бизнес-сообщества и направлена на снятие излишних регуляторных ограничений для бизнеса.