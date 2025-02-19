Президент РФ считает, что кто-то помог Киеву с атакой на объекты КТК

Самостоятельно украинцы нанести этот удар не могли, полагает Путин

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные не могли самостоятельно нанести удар по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, им кто-то из западных союзников предоставил необходимую для нападения информацию, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе общения с журналистами он заявил, что без высокоточных данных космической разведки, которые Украина получает только от западных союзников, такой удар нанести было нельзя.

"Кто конкретно дал эти космические данные, предоставил космические снимки по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, я сейчас не знаю, но совершенно точно, могу с полным основанием сказать, что самостоятельно украинские вооруженные силы это сделать не в состоянии, у них нет соответствующих космических группировок", - добавил Путин.

При этом президент заметил, что "на этом объекте не было и до сих пор нет российских средств ПВО".

"Мы исходили, что это не может быть объектом для нападения. Это, строго говоря, не российский объект. Это объект международной энергетической инфраструктуры", - сказал он.

Акционерами Каспийского трубопроводного консорциума помимо РФ являются американские и европейские компании.

"Мы и денег-то за этот транзит получаем, образно говоря, пять копеек. Это для нас и экономического смысла не имеет. Мы просто предоставляем услугу нашим казахстанским друзьям и тем партнерам, которые работают в Казахстане, и нефть, которая добывается в рамках соглашения о разделе продукции, фактически является собственностью компании, которая ее добывает", - пояснил президент.

Одна из нефтеперекачивающих станций КТК - "Кропоткинская" - 17 февраля подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

В 2024 году через НПС "Кропоткинская" было перекачано свыше 63 млн тонн нефти, около 90% которой поступили с территории Казахстана.

Акционер консорциума - компания "Транснефть" - сообщала, что снижение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК из-за ремонта НПС оценивается примерно в 30%, устранение последствий займет до двух месяцев.