Снижение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК из-за ремонта НПС оценивается в 30%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Последствия повреждения нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума будут устраняться в течение от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%. Такая информация содержится в заявлении акционера консорциума - "Транснефти" - со ссылкой на специалистов КТК.

Ночью 17 февраля 2025 года в период с 00:22 по 01:55 гражданский промышленный объект международного Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейшая НПС Кропоткинская - подвергся массированной атаке семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), которые, помимо взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами. В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ, уточняет "Транснефть".

В связи с произошедшим НПС была в экстренном порядке выведена из эксплуатации. "Руководством и специалистами КТК были предприняты все необходимые меры для восстановления работоспособности нефтепровода и недопущения негативных последствий для производственной деятельности и окружающей среды. Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя НПС", - говорится в заявлении.

"КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы. Основная производственная задача консорциума - прокачка нефти, добываемой на казахстанских месторождениях. Объемы транспортировки в 2024 году составили 63 млн т нефти, при этом около 74% указанных объемов приходится на долю американских и других западных грузоотправителей. Только одна Chevron в 2024 году прокачала по КТК 26,8 млн тонн, что составляет около 20% общемировой добычи американской корпорации", - отмечает "Транснефть".

"Роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц единогласно признается всеми акционерами КТК и руководством соответствующих государств, о чем красноречиво свидетельствует тот факт, что в отношении консорциума никогда не вводилось никаких санкционных или ограничительных мер", - подчеркивается в заявлении.