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Песков заявил о выраженной в Эр-Рияде политической воле провести встречу Путина и Трампа как можно быстрее

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Представители РФ и США в ходе переговоров в Эр-Рияде выразили политическую волю как можно скорее провести двустороннюю встречу президентов двух стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Встреча должна быть подготовлена, поэтому сейчас точно говорить, сколько уйдет на это времени - дни или недели, невозможно. Но, по крайней мере, в Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль.Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Журналист опубликовал отрывок в своем телеграмм-канале.

"Условились немедленно начать контакты и субстантивную подготовку", - подчеркнул он.

Песков заметил, что "активная работа будет продолжаться". "Вчера министр иностранных дел сказал, что даны поручения нашим дипломатам быстро собрать группы на экспертном уровне, чтобы начать проговоры всех соответствующих вопросов. Прежде всего, условились начать с нормализации работы посольств", - сказал он.

Как сказал Песков, работа посольств парализована - что американского в Москве, что российского в Вашингтоне. "Надо сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, его реанимировать, потом пойдет работа", - добавил он

Дмитрий Песков США Владимир Путин Дональд Трамп
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