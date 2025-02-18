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Рубио заявил о договоренности восстановить численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - США и Россия достигли соглашения о восстановлении прежнего числа служащих своих посольств в Москве и Вашингтоне, сообщает Associated Press со ссылкой на американского госсекретаря Марко Рубио.

"Рубио заявил, что официальные лица из США и РФ договорились восстановить штаты своих посольств", - отмечает агентство.

Переговоры российской и американской делегаций прошли в Эр-Рияде во вторник.

Марко Рубио Вашингтон США Эр-Рияд Москва
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