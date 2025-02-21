Песков заявил, что конкретики по встрече Путина и Трампа пока нет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Никакой конкретики по встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в том числе информации о возможном месте ее проведения, нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, пройдет ли встреча двух лидеров в Саудовской Аравии.

"Есть желание двух президентов, которое они выразили. Также есть установка хорошо эту встречу подготовить, чтобы она была максимально результативной. В ходе подготовки все нюансы будут проговариваться", - добавил он.