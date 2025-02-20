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Правительство выделит средства для поддержки жителей Курской области, лишившихся имущества

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении средств на оказание социальной поддержки жителям Курской области, лишившимся имущества первой необходимости, сообщила пресс-служба российского кабинета министров.

Предполагается рассмотреть проект распоряжения о выделении из правительственного резервного фонда соответствующих бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Курской области. "Проект распоряжения направлен на оказание социальной поддержки гражданам, проживающим в Курской области и лишившимся имущества первой необходимости", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать 65 тыс. руб. ежемесячно жителям Курской области, утратившим имущество, до полного освобождения региона от ВСУ. "На период до полного освобождения территорий Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по-среднему: по 65 тысяч рублей ежемесячно", - сказал Путин на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

По его словам, данная выплата коснется более 112 тыс. человек.

Ее будут выплачивать "дополнительно к тому, что сейчас люди получают", добавил президент. "Мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек что-то уже получает и зарабатывает", - пояснил Путин, подчеркнув, что данная выплата не будет учитывать другие, которые люди уже получают.

"Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты", - поручил президент министерству финансов.

"Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Эта мера, это решение неординарное, ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь", - заключил Путин.

Владимир Путин Курская область
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