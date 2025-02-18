Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей в месяц

Фото: РИА Новости

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать 65 тысяч рублей ежемесячно жителям Курской области, утратившим имущество, до полного освобождения региона от ВСУ.

"На период до полного освобождения территорий Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по-среднему: по 65 тысяч рублей ежемесячно", - сказал он на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

По его словам, данная выплата коснется более 112 тысяч человек. Ее будут выплачивать "дополнительно к тому, что сейчас люди получают", добавил президент.

"Мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек что-то уже получает и зарабывает", - пояснил Путин, подчеркнув, что данная выплата не будет учитывать другие, которые люди уже получают.

"Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты", - поручил президент Министерству финансов.

"Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Эта мера, это решение неординарное, ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь", - заключил Путин.

Чуть позже президент вновь вернулся к вопросу о дополнительных выплатах пострадавшим жителям Курской области, уточнив у временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна количество таких граждан.

"112 620 человек. Когда мы с вами договорились о том, что окажем людям помощь в размере средней заработной платы по региону - это 65 тысяч рублей, то я имею в виду всех граждан этой категории, а это значит и пенсионеры, и работающие, и неработающие, и дети. Всем, каждому по 65 тысяч рублей. Прошу из этого исходить, чтобы здесь не было никакого недопонимания", - сказал Путин.