Поиск

Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей в месяц

Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей в месяц
Фото: РИА Новости

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать 65 тысяч рублей ежемесячно жителям Курской области, утратившим имущество, до полного освобождения региона от ВСУ.

"На период до полного освобождения территорий Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по-среднему: по 65 тысяч рублей ежемесячно", - сказал он на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

По его словам, данная выплата коснется более 112 тысяч человек. Ее будут выплачивать "дополнительно к тому, что сейчас люди получают", добавил президент.

"Мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек что-то уже получает и зарабывает", - пояснил Путин, подчеркнув, что данная выплата не будет учитывать другие, которые люди уже получают.

"Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты", - поручил президент Министерству финансов.

"Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Эта мера, это решение неординарное, ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь", - заключил Путин.

Чуть позже президент вновь вернулся к вопросу о дополнительных выплатах пострадавшим жителям Курской области, уточнив у временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна количество таких граждан.

"112 620 человек. Когда мы с вами договорились о том, что окажем людям помощь в размере средней заработной платы по региону - это 65 тысяч рублей, то я имею в виду всех граждан этой категории, а это значит и пенсионеры, и работающие, и неработающие, и дети. Всем, каждому по 65 тысяч рублей. Прошу из этого исходить, чтобы здесь не было никакого недопонимания", - сказал Путин.

Владимир Путин правительство Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Ушаков назвал уникальным развитие ситуации в отношениях РФ и США

РЖД будут обнулять персональные карты лояльности за хулиганство

Глава МИД РФ не видел сообщений о трехступенчатом плане украинского урегулирования

РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов

СКР завел дело о теракте по факту атаки дронов на НПС в Краснодарском крае

Журналист Fox News сообщила о трехступенчатом плане США и России по Украине

Дмитриев отметил, что РФ и США ждет долгий путь по исправлению ошибок администрации Байдена

Дмитриев отметил, что РФ и США ждет долгий путь по исправлению ошибок администрации Байдена

Рособрнадзор предложил установить "тройку" как проходной балл на экзамене для детей мигрантов по русскому

Разлив мазута в Керченском проливе

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд

Росприроднадзор допустил взыскание ущерба от утечки мазута в Керченском проливе через суд
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });