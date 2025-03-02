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Жители курского приграничья начнут получать по 65 тыс. руб. в воскресенье

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Жители приграничных районов Курской области, потерявшие свое имущество в результате вторжения ВСУ, начнут получать ежемесячные выплаты по 65 тыс. руб. уже в воскресенье, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Как он написал в своем телеграм-канале, "такое беспрецедентное решение ранее было принято нашим Президентом после моего обращения".

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"Рад, что мы с коллегами из Правительства РФ сумели оперативно запустить весь процесс: как мы и планировали, средства из федерального бюджета успели поступить в регион до конца текущей недели", - отметил врио губернатора.

Хинштейн сообщил, что 2 марта уже переведено свыше 1,6 млрд руб. на счета банков и первые выплаты кто-то сможет получить уже сегодня вечером.

Как сообщалось, по 65 тыс. руб. будут ежемесячно получать свыше 112,6 тыс. жителей приграничья, временно оставивших свои дома. Это те люди, кому ранее было выплачено 150 тыс. руб. в связи с утратой имущества. Эти средства куряне смогут использовать на обустройство нового жилья, восстановление личных подсобных хозяйств и другие цели. Деньги будут выплачиваться ежемесячно до полного освобождения всей территории региона от ВСУ.

Курская область Александр Хинштейн
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