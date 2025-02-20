Академик РАН считает, что сбор зерна в РФ в 2025 г. не превысит 120 млн т

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в 2025 году может составить 120 млн тонн, такой прогноз озвучил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по АПК, академик РАН Петр Чекмарев, оценивая ситуацию, которая складывается сейчас на озимых полях.

"Мой прогноз такой - если соберем 120 млн тонн зерна, будет очень хорошо. Возможно, уйдем и ниже, это уже хуже", - сказал Чекмарев, выступая на форуме "Зерно России - 2025", который открылся в четверг в Сочи.

Он подчеркнул, что озимые сегодня находятся в непростой ситуации, но есть надежда на благоприятную весну.

"Год неблагоприятный пока для озимых культур. Озимые в непростой ситуации. Хотя окончательно судить пока рано - начнется весна, и мы увидим новую вегетацию. Поэтому сегодня все в ожидании того, какая будет весна. Хорошо, что сейчас выпал снег и прикрыл поля. А то была очень большая опасность при плюсовых температурах, что придут морозы (в отсутствие снежного покрова - ИФ), и можно было ожидать гибели", - отметил Чекмарев.

Весенний сев

По его словам, в настоящее время в России идет подготовка к севу яровых культур. "Год будет непростым. Если весна будет ранняя, то это предшествует засухе, сухому году", - прогнозирует эксперт.

При этом большую тревогу, по его словам, вызывают растущие затраты аграриев на проведение весеннего сева.

"Цены на все ресурсы, которые необходимы для весенних полевых работ, очень высокие. К сожалению, аграрии уже сегодня на 70 тыс. тонн меньше закупили минудобрений, чем на ту же дату прошлого года, а цена их растет: от 3% до 6% в зависимости от вида удобрений. Аммофос уже 52 тыс. рублей за тонну, ГСМ - 50 тыс. рублей за литр. (...) Не все закупят семена более высоких репродукций. А закупка высокорепродуктивных семян - вопрос очень важный", - сетует Чекмарев.

В целом, по его оценке, затраты аграриев на проведение весенних полевых работ в России в этом году составят 1 трлн рублей, в том числе более 100 млрд рублей придется на затраты на закупку семян.

Возможные показатели

Чекмарев оценил, что в целом РФ может ежегодно производить 200 млн тонн зерна, засеивая 50 млн га под зерновые культуры.

"Но пока нам это не нужно. Оптимальный объем производства зерна - 130 млн тонн, когда мы можем и уложить в закрома, и часть отправить на экспорт", - подчеркнул он.

По предварительным данным Росстата, сбор зерна в 2024 году составил 125 млн тонн (без данных по новым регионам). Минсельхоз рассчитывает, что с учетом новых регионов после досчета окончательный результат составит порядка 130 млн тонн.