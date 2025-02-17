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Доля посевов озимых в удовлетворительном состоянии в РФ выросла до 80-85%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Состояние посевов озимых культур в РФ значительно улучшилось по сравнению с тем, что было в начале зимовки. Доля посевов в удовлетворительном состоянии увеличилась до 80-85%, хотя в начале зимы она была немногим выше 60%, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в понедельник в Москве.

"На данный момент оценки (посевов, находящихся в удовлетворительном состоянии - ИФ) колеблются от 80% до 85%, а когда входили в зиму, было 35-38% в плохом состоянии", - сказал он.

Тем не менее, отметил он, риски для посевов сохраняются, прежде всего, в связи с надвигающимся на ряд регионов холодным фронтом. "Надвигается фронт холода, и это своего рода риск. Там, где посевы не прикрыты снегом, они не защищены. Сильное похолодание может губительно сказаться на посевах, - сказал он. - Но этот фронт надвигается после того, как выпал снег. Да, не очень большой и не закрыл все поля. Но там, где он закрыл, ничего страшного не произойдет, никакой катастрофы нет".

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По его словам, высота снежного покрова, по данным Росгидромета, составляет 11 см. Этого достаточно для того, чтобы даже при температуре -20 и ниже посевы сохранились. "Это не смертельно, посевы переживут", - отметил он, добавив, что полей, не закрытых снегом, "не так много, чтобы говорить о какой-то катастрофе в рамках страны".

Как считает Злочевский, урожай будет зависеть от того, как сложится весна и какими будут запасы влаги в почве. "Сейчас ее не хватает, недостаточен влагозапас, но для зимы это и не критично, главное, что будет весной. С одной стороны, снежный покров, который сейчас накрыл большую часть посевов, пополнит влагозапас при таянии, но 11 см покрова снега недостаточно для того, чтобы полностью восполнить потребность. И дальше будет ситуация развиваться в зависимости от того, будут ли дожди по весне, и насколько они будут интенсивными", - заявил он.

Злочевский подтвердил свой прогноз, что сбор зерна в этом году может сохраниться на уровне прошлого года - в пределах 125 млн тонн.

По данным Минсельхоза, озимые культуры под урожай-2025 были посеяны на 20 млн га, в том числе на 19,2 млн га - зерновые и на 800 тыс. га - технические культуры, в основном озимый рапс.

Российский зерновой союз
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