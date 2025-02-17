Доля посевов озимых в удовлетворительном состоянии в РФ выросла до 80-85%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Состояние посевов озимых культур в РФ значительно улучшилось по сравнению с тем, что было в начале зимовки. Доля посевов в удовлетворительном состоянии увеличилась до 80-85%, хотя в начале зимы она была немногим выше 60%, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в понедельник в Москве.

"На данный момент оценки (посевов, находящихся в удовлетворительном состоянии - ИФ) колеблются от 80% до 85%, а когда входили в зиму, было 35-38% в плохом состоянии", - сказал он.

Тем не менее, отметил он, риски для посевов сохраняются, прежде всего, в связи с надвигающимся на ряд регионов холодным фронтом. "Надвигается фронт холода, и это своего рода риск. Там, где посевы не прикрыты снегом, они не защищены. Сильное похолодание может губительно сказаться на посевах, - сказал он. - Но этот фронт надвигается после того, как выпал снег. Да, не очень большой и не закрыл все поля. Но там, где он закрыл, ничего страшного не произойдет, никакой катастрофы нет".

По его словам, высота снежного покрова, по данным Росгидромета, составляет 11 см. Этого достаточно для того, чтобы даже при температуре -20 и ниже посевы сохранились. "Это не смертельно, посевы переживут", - отметил он, добавив, что полей, не закрытых снегом, "не так много, чтобы говорить о какой-то катастрофе в рамках страны".

Как считает Злочевский, урожай будет зависеть от того, как сложится весна и какими будут запасы влаги в почве. "Сейчас ее не хватает, недостаточен влагозапас, но для зимы это и не критично, главное, что будет весной. С одной стороны, снежный покров, который сейчас накрыл большую часть посевов, пополнит влагозапас при таянии, но 11 см покрова снега недостаточно для того, чтобы полностью восполнить потребность. И дальше будет ситуация развиваться в зависимости от того, будут ли дожди по весне, и насколько они будут интенсивными", - заявил он.

Злочевский подтвердил свой прогноз, что сбор зерна в этом году может сохраниться на уровне прошлого года - в пределах 125 млн тонн.

По данным Минсельхоза, озимые культуры под урожай-2025 были посеяны на 20 млн га, в том числе на 19,2 млн га - зерновые и на 800 тыс. га - технические культуры, в основном озимый рапс.