Неблагоприятные условия для накопления влаги на полях юга России пока сохраняются

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр прогнозирует неблагоприятные агрометеорологические условия для накопления влаги на полях южных регионов России. В целом же в европейской части страны погода для зимовки озимых зерновых культур будет удовлетворительной, говорится в агропрогнозе ведомства на третью декаду февраля.

"В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях осадки ожидаются меньше обычного, и условия для накопления влаги к весне сохраняются неблагоприятными", - ожидают синоптики.

На юге прогнозируется погода холоднее обычной, однако интенсивность морозов не достигнет критериев опасных явлений, поэтому повреждения озимых зерновых и плодовых культур маловероятно, считают метеорологи.

На азиатской части страны в большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными.

По данным Минсельхоза, площадь озимых зерновых культур под урожай 2025 года составляет 19,1 млн га против 18,6 млн га год назад.