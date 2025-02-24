Поиск

Неблагоприятные условия для накопления влаги на полях юга России пока сохраняются

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр прогнозирует неблагоприятные агрометеорологические условия для накопления влаги на полях южных регионов России. В целом же в европейской части страны погода для зимовки озимых зерновых культур будет удовлетворительной, говорится в агропрогнозе ведомства на третью декаду февраля.

"В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях осадки ожидаются меньше обычного, и условия для накопления влаги к весне сохраняются неблагоприятными", - ожидают синоптики.

На юге прогнозируется погода холоднее обычной, однако интенсивность морозов не достигнет критериев опасных явлений, поэтому повреждения озимых зерновых и плодовых культур маловероятно, считают метеорологи.

На азиатской части страны в большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными.

По данным Минсельхоза, площадь озимых зерновых культур под урожай 2025 года составляет 19,1 млн га против 18,6 млн га год назад.

Минсельхоз Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтрансу предложили запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах

Минтрансу предложили запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах

Под британские санкции попал президент "ЭР-Телеком Холдинга" Кузяев

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

Путин рассказал председателю КНР о российско-американских контактах

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Россия прекратит бои на Украине, когда переговоры дадут твердый результат

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне43 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });