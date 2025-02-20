Лимиты кредитования через ФРП планируется увеличить до 3-5 млрд рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В России планируют повысить лимиты по одному из наиболее востребованных у предприятий механизмов поддержки - льготным кредитам Фонда развития промышленности (ФРП) - до 3-5 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на Форуме будущих технологий.

"Мы сейчас с коллегами думаем над пересмотром лимитов кредитования по ФРП. Очевидно, что мы будем поднимать его до 3 млрд или 5 млрд рублей для того, чтобы как раз дать возможность реализовывать проекты с учетом высокой ставки Центробанка в таком синдицированном формате с поддержкой под 3-5% годовых", - сказал он.

Сейчас лимит льготного кредитования по основным программам через ФРП составляет 1 млрд рублей, более высокий лимит - до 5 млрд рублей - установлен только по специализированной программе "Автокомпоненты".

ФРП создан в 2014 году на базе Российского фонда технологического развития для финансирования проектов, направленных на производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг оборудования, цифровизацию производств и других проектов. Фонд предоставляет целевые займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет.