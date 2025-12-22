ФРП снизит ставку льготных кредитов при инвестировании от 10% заемных средств на промдизайн

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил новое условие льготного кредитования промпредприятий, предоставив возможность дополнительно снижать ставку кредита за счет вложений в инжиниринг и промышленный дизайн.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга, это решение было принято на заседании Наблюдательного совета ФРП под председательством главы министерства Антона Алиханова.

Ставка полученного через ФРП льготного кредита может быть снижена на 2 процентных пункта в рамках программы "Проекты развития" в случае направления более 10% средств займа на оплату услуг по промышленному дизайну.

"Преференции при льготном финансировании промышленных проектов по линии ФРП позволят стимулировать развитие отрасли инжиниринга и промышленного дизайна. Основная цель - создать импульс для развития компаний, входящих в реестр инжиниринговых организаций и организаций сектора промышленного дизайна, а также предоставить клиентам ФРП дополнительные льготы на оплату услуг по промышленному дизайну в рамках финансируемых фондом проектов", - прокомментировал министр.

В рамках программы "Проекты развития" льготное заемное финансирование предоставляется под 3% и 5% годовых для выпуска продукции из реестра национальных проектов по обеспечению техлидерства, производства приоритетной продукции гражданского или двойного назначения, средств производства, оборудования и станков, а также на помощь с внедрением программных и технологических решений (цифровизацию) для оптимизации производственных процессов, модернизацию производств по ремонту в отраслях судоремонта, станкостроения, энергетического и тяжелого машиностроения и формирование складских запасов для производства станкоинструментальной продукции.