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Мутко сообщил о подготовке мер господдержки для смягчения возможного сокращения ввода жилья

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Снижение ввода жилья, которое может произойти в России в ближайшие 2-3 года на фоне падения спроса, можно минимизировать мерами поддержки, которые сейчас разрабатываются, заявил гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Вывод новых проектов, конечно, замедление спроса, - может быть, если ключевая (ставка) продержится, - может сказаться на объеме ввода в 2027-2028 годах. И здесь, конечно, может быть, потребуются меры поддержки. Правительство работает над ними", - сказал Мутко.

Он напомнил, что институт развития уже запустил одну из мер: "Мы взяли 30 регионов, где очень низкий спрос и низкие вводы (жилья) были, мы выделили 2,6 млрд рублей из своей прибыли и начали субсидировать процентную ставку в этих регионах".

Ранее сообщалось, что для регионов с низким объемом запуска новых проектов "ДОМ.РФ" инициировал программу субсидирования процентной ставки по кредитам для застройщиков, выделив на эти цели 2,6 млрд рублей собственных средств. По программе уже ведется строительство порядка 7 млн кв.м жилья.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил "Известиям", что для удержания строительной отрасли от падения объемов ввода жилья правительству будут предложены около 30-40 мер поддержки.

"Через два-три года, к сожалению, если сейчас не будем предпринимать никакие меры, можем увидеть негативные последствия, вплоть до резкого падения объема ввода жилья. Поэтому сейчас действительно готовим комплекс мер", - рассказал Хуснуллин.

Виталий Мутко Марат Хуснуллин Правительство ДОМ.РФ
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